Ещё два человека травмированы при нападении FPV–дронов в Брянской области в среду

2026, 18 февраля 16:38
Ещё два человека травмированы при нападении FPV–дронов в Брянской области в среду
Ещё два человека травмированы при нападении FPV–дронов в Брянской области в среду. О происшествии сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своих соцсетях. 

 

Ещё одно нападение ВСУ с пострадавшими произошло днём 18 февраля. FPV–дроны атаковали село Воронок Стародубского муниципального округа. Под удар попал автомобиль, который доставлял продукты для жителей села. 

Двое мужчин ранены. Их доставили в больницу.

Повреждения получили магазин и автомобиль.  На месте ЧП работают оперативные и экстренные службы.

