2026, 18 февраля 16:38

Ещё два человека травмированы при нападении FPV–дронов в Брянской области в среду. О происшествии сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своих соцсетях.

Ещё одно нападение ВСУ с пострадавшими произошло днём 18 февраля. FPV–дроны атаковали село Воронок Стародубского муниципального округа. Под удар попал автомобиль, который доставлял продукты для жителей села.

Двое мужчин ранены. Их доставили в больницу.

Повреждения получили магазин и автомобиль. На месте ЧП работают оперативные и экстренные службы.