2026, 16 февраля 08:11

Электричество и тепло пропало в шести брянских муниципалитетах после атак ВСУ накануне. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

При массированной атаке беспилотников ВСУ по Брянской области в воскресенье, 14 февраля, пострадали объекты энергетической инфраструктуры. В пяти муниципальных образованиях и частично в городе Брянске пропало отопление и электричество.

«Все аварийные бригады находятся на своих местах. Идет подключение резервных мощностей. Ведутся работы по подключению объектов тепло- и энергоснабжения», — уточнил губернатор Александр Богомаз.