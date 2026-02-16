Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Электричество и тепло пропало в шести брянских муниципалитетах после атак ВСУ

2026, 16 февраля 08:11
Электричество и тепло пропало в шести брянских муниципалитетах после атак ВСУ
Электричество и тепло пропало в шести брянских муниципалитетах после атак ВСУ накануне. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

 

При массированной атаке беспилотников ВСУ по Брянской области в воскресенье, 14 февраля, пострадали объекты энергетической инфраструктуры. В пяти муниципальных образованиях и частично в городе Брянске пропало отопление и электричество.

«Все аварийные бригады находятся на своих местах. Идет подключение резервных мощностей. Ведутся работы по подключению объектов тепло- и энергоснабжения», — уточнил губернатор Александр Богомаз.

