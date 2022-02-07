Пять четвероногих сотрудников поступили на службу в брянский УФСИН

Щенков немецкой овчарки обучают навыкам работы в уголовно-исполнительной системе.

Из племенного питомника служебного собаководства Московской области в Брянск доставили пять четырёхмесячных щенков немецкой овчарки. Малыши Дикий, Джой, Джек, Дакар и Дебби будут служить в региональном УФСИН.

С собаками работают кинологи уголовно-исполнительной системы. Их обучат поиску людей, задержанию и конвоированию. После курса дрессировки собаки будут нести службу в брянском следственном изоляторе и исправительных колониях региона.