Пять жительниц Брянской области потеряли деньги на инвестициях

Женщины переводили деньги мошенникам.

В полицию обратилась 44-летняя жительница Советского района Брянска. Женщина в интернете нашла ресурс для быстрого заработка на инвестициях. Она стала переводить деньги, желая получить прибыль. Но это оказалось обманом. Мошенникам женщина перечислила 257 900 рублей.

На обман с заработком на инвестициях попались ещё жительницы Брянска, а также Жуковского, Новозыбковского и Погарского районов. Злоумышленникам они отдали около 500 тысяч рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.