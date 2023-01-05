Работники эндокринного завода подготовили сказку для брянских детей
Волонтеры Московского эндокринного завода устроили новогодний праздник для детей из Почепа. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.
В детской школе искусств имени Блантера в Почепе прошёл праздник для детей из многодетных семей, детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Там собрались более 350 детишек от 2 до 12 лет.
Новогоднюю сказку для ребят подготовили волонтёры коллектива Московского эндокринного завода. Им помогли работники Почепской центральной библиотечной системы.
В конце представления все получили сладкие подарки.
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