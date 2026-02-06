Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Лента новостей

Ракеты и беспилотники ВСУ атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Клинцовском районе

2026, 06 февраля 09:24
Ракеты и беспилотники ВСУ атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Клинцовском районе
Источник фото

Ракеты и беспилотники ВСУ атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Клинцовском районе. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз. 

 

Ночью 6 февраля ВСУ нанесли комбинированный удар с применением реактивных систем залпового огня Хаймарс и реактивных беспилотников самолётного типа по объектам энергетической инфраструктуры. Несколько населённых пунктов Клинцовского района остались без света. 

Несмотря на продолжающиеся атаки на место происшествия оперативно выехали аварийные бригады. Специалисты восстановили энергоснабжение. 

«Спасибо нашим защитникам! Благодаря подразделениям ПВО Министерства обороны РФ, бойцам бригады «БАРС – Брянск» мощная атака на наш регион была отражена, все цели уничтожены!» – подчеркнул Александр Богомаз.

Метки: ,

Читайте также

Брянский спортсмен стал призёром первенства России по пауэрлифтингу
06 февраля 08:45
Брянский спортсмен стал призёром первенства России по пауэрлифтингу
25 беспилотников сбила система ПВО накануне в Брянской области
06 февраля 08:01
25 беспилотников сбила система ПВО накануне в Брянской области
Суд Новосибирска обязал владельца счёта вернуть деньги обманутому мошенниками брянскому пенсионеру
05 февраля 18:44
Суд Новосибирска обязал владельца счёта вернуть деньги обманутому мошенниками брянскому пенсионеру

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14103) брянск (6779) ДТП (2669) ГИБДД (2196) прокуратура (2023) уголовное дело (1973) Александр Богомаз (1810) суд (1784) авария (1628) мчс (1483) коронавирус (1272) умвд (1028)