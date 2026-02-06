Ракеты и беспилотники ВСУ атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Клинцовском районе

2026, 06 февраля 09:24

Ракеты и беспилотники ВСУ атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Клинцовском районе. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

Ночью 6 февраля ВСУ нанесли комбинированный удар с применением реактивных систем залпового огня Хаймарс и реактивных беспилотников самолётного типа по объектам энергетической инфраструктуры. Несколько населённых пунктов Клинцовского района остались без света.

Несмотря на продолжающиеся атаки на место происшествия оперативно выехали аварийные бригады. Специалисты восстановили энергоснабжение.

«Спасибо нашим защитникам! Благодаря подразделениям ПВО Министерства обороны РФ, бойцам бригады «БАРС – Брянск» мощная атака на наш регион была отражена, все цели уничтожены!» – подчеркнул Александр Богомаз.