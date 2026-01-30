Аномальный мороз ожидается в Брянской области в будущие выходные

2026, 30 января 18:42

Аномальный мороз ожидается в Брянской области в будущие выходные. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Брянский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует штормовое предупреждение на предстоящие выходные и начало будущей недели. С 30 января по 4 февраля 2026 года в Брянской области ожидается аномально холодная погода. Среднесуточная температура воздуха опустится от- 14 до — 23 градусов. Такие показатели ниже климатической нормы на 9-18 градусов.

Из-за морозов возрастает вероятность нарушения в работе тепловых и энергетических систем и увеличения случаев переохлаждения. В МЧС рекомендую жителям по возможности откажитесь от пребывания на холоде. На улице необходимо тепло одеваться, а при первых признаках обморожения обратиться за медицинской помощью.

Для обогрева домов спасатели рекомендуют использовать только исправные обогревательные устройства.