Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Здоровье

Брянские самбисты завоевали три медали всероссийского турнира

2026, 03 февраля 15:37
Брянские самбисты завоевали три медали всероссийского турнира
Источник фото

Брянские самбисты завоевали три медали всероссийского турнира . Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

В городе Люберцы Московской области  в прошедшие выходные состоялись всероссийские соревнования по самбо «Спартак». За награды боролись 500 юношей и девушек 12-14 лет из 25 регионов. Соревнования стали отборочными на первенство России по самбо. 

В весовой категории 59 кг выступил воспитанник спортшколы «Торпедо» Брянска Архип Долженко. Он завоевал золотую медаль турнира. 

Также спортсменка «Торпедо» Алиса Семёнова стала серебряным призёром. Она выступила в категория 51 кг. 

Ещё один брянский спортсмен Демид Хохлов  представлял школу олимпийского резерва по борьбе Брянска. Он занял второе место в весовая категория +71 кг.  

Метки:

Читайте также

Греем улицу за свой счёт»: как брянчане выживают в ледяном общежитии
03 февраля 17:40
Греем улицу за свой счёт»: как брянчане выживают в ледяном общежитии
Курьер телефонных мошенников предстанет перед брянским судом
03 февраля 17:37
Курьер телефонных мошенников предстанет перед брянским судом
В Брянске стартовало обучения участников проекта «Брянские герои»
03 февраля 16:28
В Брянске стартовало обучения участников проекта «Брянские герои»

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14071) брянск (6773) ДТП (2666) ГИБДД (2191) прокуратура (2022) уголовное дело (1969) Александр Богомаз (1805) суд (1784) авария (1627) мчс (1482) коронавирус (1272) умвд (1024)