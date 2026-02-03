Брянские самбисты завоевали три медали всероссийского турнира

2026, 03 февраля 15:37

Брянские самбисты завоевали три медали всероссийского турнира . Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Люберцы Московской области в прошедшие выходные состоялись всероссийские соревнования по самбо «Спартак». За награды боролись 500 юношей и девушек 12-14 лет из 25 регионов. Соревнования стали отборочными на первенство России по самбо.

В весовой категории 59 кг выступил воспитанник спортшколы «Торпедо» Брянска Архип Долженко. Он завоевал золотую медаль турнира.

Также спортсменка «Торпедо» Алиса Семёнова стала серебряным призёром. Она выступила в категория 51 кг.

Ещё один брянский спортсмен Демид Хохлов представлял школу олимпийского резерва по борьбе Брянска. Он занял второе место в весовая категория +71 кг.