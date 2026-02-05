Факт присвоения денег менеджером магазина раскрыли полицейские в Брянске

Факт присвоения 147 тысяч рублей менеджером магазина раскрыли полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию Фокинского района Брянска обратился представитель службы безопасности сетевого магазина. При проведении инвентаризации в супермаркете сотрудники выявили нехватку товаров на почти 147 тысяч рублей.

Оперативники отдела уголовного розыска выяснили, что к хищению причастен менеджер магазина. По версии правоохранителей, подозреваемый несколько десятков раз обнулял кассовые чеки. Полученные от покупателей деньги за товары он забирал себе.

21-летний житель Брянска признал свою вину. Он пояснил, что вырученные деньги потратил на личные нужды.

Фигуранту предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса РФ «Присвоение или растрата».