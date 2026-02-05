Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Криминал

Факт присвоения денег менеджером магазина раскрыли полицейские в Брянске

2026, 05 февраля 13:30
Факт присвоения денег менеджером магазина раскрыли полицейские в Брянске
Источник фото

Факт присвоения 147 тысяч рублей менеджером магазина раскрыли полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В полицию Фокинского района Брянска обратился представитель службы безопасности сетевого магазина. При проведении инвентаризации в супермаркете сотрудники выявили нехватку товаров на почти 147 тысяч рублей.

Оперативники отдела уголовного розыска выяснили, что к хищению причастен менеджер магазина. По версии правоохранителей, подозреваемый несколько десятков раз обнулял кассовые чеки. Полученные от покупателей деньги за товары он забирал себе.

21-летний житель Брянска признал свою вину. Он пояснил, что вырученные деньги потратил на личные нужды.

Фигуранту предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса РФ «Присвоение или растрата».

Метки: , ,

Читайте также

Находящегося в федеральном розыске иностранца задержали брянские инспекторы ГИБДД
05 февраля 15:44
Находящегося в федеральном розыске иностранца задержали брянские инспекторы ГИБДД
Брянскому автомобилисту грозит штраф за попавшее в соцсети нарушение ПДД
05 февраля 15:19
Брянскому автомобилисту грозит штраф за попавшее в соцсети нарушение ПДД
18 человек эвакуировали спасатели из горящей многоэтажки в Брянске
05 февраля 14:38
18 человек эвакуировали спасатели из горящей многоэтажки в Брянске

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14097) брянск (6779) ДТП (2669) ГИБДД (2196) прокуратура (2023) уголовное дело (1972) Александр Богомаз (1807) суд (1784) авария (1628) мчс (1483) коронавирус (1272) умвд (1028)