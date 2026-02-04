Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
«Школу приемных родителей» в Брянске прошли 80 человек в минувшем году

2026, 04 февраля 17:43
«Школу приемных родителей» в Брянске прошли 80 человек в минувшем году. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

В Брянске в минувшем году без попечения родителей остались 95 детей, в том числе 29 круглых сирота. Большинство ребят — социальные сироты школьного возраста, находящиеся под опекой или в госучреждениях при живых родителей.

Чтобы взять на воспитание ребенка-сироту родители обязаны пройти бесплатную подготовку в «Школе приемных родителей». В Брянске подготовка проходит в Центре работы с молодежью и семьями города Брянска». В  прошлом году программу освоили 80 будущих родителей.

