2026, 04 февраля 17:43

«Школу приемных родителей» в Брянске прошли 80 человек в минувшем году. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Брянске в минувшем году без попечения родителей остались 95 детей, в том числе 29 круглых сирота. Большинство ребят — социальные сироты школьного возраста, находящиеся под опекой или в госучреждениях при живых родителей.

Чтобы взять на воспитание ребенка-сироту родители обязаны пройти бесплатную подготовку в «Школе приемных родителей». В Брянске подготовка проходит в Центре работы с молодежью и семьями города Брянска». В прошлом году программу освоили 80 будущих родителей.