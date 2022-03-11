Ребёнка-инвалида в Дятьково не обеспечили тест-полосками к глюкометру

Суд обязал региональный департамент здравоохранения возместить затраты.

В прокуратуру Дятьково обратились родители ребёнка-инвалида, страдающего сахарным диабетом. Его не обеспечили положенными по закону тест-полосками для измерения уровня глюкозы в крови. Родители сами покупали необходимые медицинские изделия.

Прокурор направил в Советский районный суд Брянска иск о компенсации затрат на сумму более трёх тысяч рублей. Иск удовлетворили.