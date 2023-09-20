Ремонт квартир стартовал в поврежденном от взрыва доме в Брянске

Подрядчик начал ремонт в квартирах в брянской многоэтажке, пострадавшей от взрыва водонагревателя минувшем летом. Об этом рассказали в городской администрации.

Специалисты восстанавливают двухэтажный дом на улице 11 лет Октября в Брянске. Летом там взорвался водонагреватель. Пострадал подъезд и несколько квартир.

В настоящее время строители заканчивают ремонт общедомового имущества. Готова крыша и специалисты утепляют чердак. Также рабочие приступили к ремонту квартир — начали штукатурить и шпаклевать стены.

Вице-мэр города Брянска Сергей Антошин потребовал подрядчика поторопиться.