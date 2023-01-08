Ремонт в школе №60 Брянска закончат на полгода раньше
На шесть месяцев раньше подрядчик завершит ремонт в школе №60 Брянска. Об этом рассказали в городской администрации.
На завершающую стадию вышел капитальный ремонт школы №60 в областном центре. Подрядчик уже заменил канализацию, системы отопления, водоснабжения и электрику. также в здании отремонтировал кровлю и заменили окна на пластиковые.
На втором и третьем этаже классы уже готовы принять школьников. Здесь даже расставили мебель и повесили доски. На первом этаже работы завершаются.
Начать занятия в школе №60 планируют в конце января или начале февраля. При этом муниципальный контракт рассчитан до июля 2023 года. На работы потратили 101 млн рублей.
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