Ремонт в школе №60 Брянска закончат на полгода раньше

На шесть месяцев раньше подрядчик завершит ремонт в школе №60 Брянска. Об этом рассказали в городской администрации.

На завершающую стадию вышел капитальный ремонт школы №60 в областном центре. Подрядчик уже заменил канализацию, системы отопления, водоснабжения и электрику. также в здании отремонтировал кровлю и заменили окна на пластиковые.

На втором и третьем этаже классы уже готовы принять школьников. Здесь даже расставили мебель и повесили доски. На первом этаже работы завершаются.

Начать занятия в школе №60 планируют в конце января или начале февраля. При этом муниципальный контракт рассчитан до июля 2023 года. На работы потратили 101 млн рублей.