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«Ростелеком» организовал в Брянске показ фильма «История нашей Победы»

2025, 17 июня 11:23 Лента новостей
«Ростелеком» организовал в Брянске показ фильма «История нашей Победы»
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«Ростелеком» в преддверии Дня России провел в брянском кинотеатре «Победа» специальный показ документальной картины «История нашей Победы». Фильм увидели более 150 зрителей: представители региональной власти, волонтеры, журналисты и просто жители города.

Виталий Свинцов, врио заместителя Губернатора Брянской области:

«Спустя 80 лет после Великой Победы мы особенно бережно вспоминаем наших героев, чтим их подвиги и не устаем рассказывать об этом молодому поколению. Важно сохранять подлинную летопись нашей истории не только в учебниках, кинохронике, но и в таких живых семейных откровениях. Формат этой картины действительно уникален: повествования героев буквально дотронулись до сердца каждого зрителя в зале. Такое кино нужно снимать и необходимо смотреть»!

 

Владимир Пронин, заместитель председателя Брянской областной Думы:

«Благодаря “Ростелекому” наши жители уже не раз одними из первых в стране знакомились с киноновинками. Отрадно, что фильмы, которые “привозит” к нам провайдер в этом году, посвящены героям Великой Отечественной войны. В канун Дня Победы брянцы смотрели первый эпизод сериала “Рослый”. Теперь, в формате документального кино, узнали о жизни еще нескольких участников страшного лихолетья. Спасибо компании за то, что уделяет столько внимания сохранению исторической памяти! Мы обязаны чтить тех, благодаря кому живем в свободной стране».

«Ростелеком» организовал в Брянске показ фильма «История нашей Победы»

«История нашей Победы» — это десять уникальных воспоминаний об участниках Великой Отечественной войны, которыми делятся их дети, внуки, правнуки. В их числе жители Москвы, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Смоленска и других городов России. Есть среди них и брянец — Александр Пунин. Он рассказал историю своей бабушки, Александры Дмитриевны Гориной, которая партизанила в навлинских лесах, а после войны вместе с его дедом Петром Федоровичем Гориным работала в отрасли связи. К слову, Александр продолжил трудовую династию, он — сервисный инженер «Ростелекома» в рабочем поселке Навля.

«Ростелеком» организовал в Брянске показ фильма «История нашей Победы»

Александр Пунин, участник проекта «Потому что мы — семья» из Брянской области:

«Я горжусь тем, что мои предки внесли свой вклад в Победу. Они мало рассказывали о войне, поэтому в моей памяти сохранились только короткие обрывки историй. Но даже эти крошечные эпизоды вызывают гордость и уважение к поколению победителей. Эти чувства я несу через свою жизнь и стараюсь привить своим детям. У нас в семье есть традиция: в мае мы обязательно посещаем какое-то место, связанное с Великой Отечественной войной. В этом году ездили к мемориальному комплексу “Хацунь”, где возложили цветы и почтили память жертв фашистских карателей».

После фильма зрители смогли пообщаться с Александром и узнать подробности того, как проходили съемки. Также провайдер предоставил гостям возможность поделиться впечатлениями от увиденного с близкими. В фойе кинотеатра работало выездное почтовое отделение, где всем желающим предлагалось заполнить специальную открытку и отправить в любой город России. На открытке значились логотип проекта «Потому что мы — семья» и города-участники «Историй нашей Победы».

«Ростелеком» организовал в Брянске показ фильма «История нашей Победы»

Фильм «История нашей Победы» снят в рамках собственного социального проекта «Ростелекома» — «Потому что мы — семья». В прошлом году он получил международную награду в сфере коммуникаций Eventiada и бизнес-премию «Большая рыба» от издания Sostav, а в марте этого года — национальную премию «Наш вклад».

Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«Кинооткровения — это наш вклад в развитие цифрового искусства и поддержка важных семейных ориентиров. Первые два цикла посвящены отношениям взрослых и детей. Новая картина — дань памяти героям войны, которые есть в каждой российской семье. Убежден, что у проекта будет еще много интересных сезонов. Надеюсь, брянцы оценили не только фильм, но и сувенирную открытку, на которую можно было нанести датированный штамп “Привет из Брянска”».

Фильмы проекта «Потому что мы — семья» доступны в онлайн-кинотеатре Wink.ru бесплатно.

 

Фото_ Александр Беляк

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