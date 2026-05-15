10-летия Росгвардии отметили на брянском мемориальном комплексе

2026, 15 мая 08:34

10-летия Росгвардии отметили на брянском мемориальном комплексе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

Накануне на территории мемориального комплекса «Партизанская поляна» в Брянской области состоялась мероприятие в честь 10-летия войск Росгвардии и 215-й годовщины войск правопорядка. Там состоялось прошло торжественное построение личного состава регионального управления Росгвардии.

Сотрудников приветствовали начальник ведомства Иван Ванчугов, руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области Алексей Кузьмичев, прокурор регина Владимир Мосин и начальник УМВД России по Брянской области Алексей Солдатов.

Сотрудники Росгвардии получили награды за выполнение задач в рамках специальной военной операции. Кроме того, руководители силовых ведомств вручили нескольким сотрудникам и военнослужащим удостоверения ветеранов боевых действий.