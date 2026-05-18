2026, 18 мая 12:22
Пять брянских самбистов привезли медали из Липецкой области. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

В деревне Хмелинец Липецкой области прошли всероссийские соревнования по самбо среди сельской молодёжи. За медали боролись более 200 спортсменов из 24 регионов.

Честь Брянской области защищали 10 самбистов. Серебряными призёрами стали Мария Нашиванко из Стародуба и Иван Федькин из Брянского района. На третью ступень пьедестала почёта поднялись Дарья Хруп из Стародуба, Алиса Семенова и Алексей Шестаков из Брянска.

