С минувшего вечера система ПВО уничтожила 57 БпЛА над Брянской областью

2025, 15 декабря 08:59
С минувшего вечера система ПВО уничтожила 57 БпЛА над Брянской областью
С минувшего вечера и до утра понедельника система ПВО уничтожила 57 БпЛА над Брянской областью. О происшествиях сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз. 

 

С вечера 14 до утра 15 декабря в Брянской области вновь работала система противовоздушной обороны Военные Минобороны РФ вечером и ночью обнаружили в небе над регионом 52 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Все цели сбили подразделения ПВО.  

Ещё о пяти нарушителях воздушного пространства сообщил глава региона утром 15 декабря. Вражеские БпЛА уничтожили. 

«Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы», – уточнил Александр Богомаз.

