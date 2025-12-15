С минувшего вечера система ПВО уничтожила 57 БпЛА над Брянской областью

2025, 15 декабря 08:59

С минувшего вечера и до утра понедельника система ПВО уничтожила 57 БпЛА над Брянской областью. О происшествиях сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

С вечера 14 до утра 15 декабря в Брянской области вновь работала система противовоздушной обороны Военные Минобороны РФ вечером и ночью обнаружили в небе над регионом 52 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Все цели сбили подразделения ПВО.

Ещё о пяти нарушителях воздушного пространства сообщил глава региона утром 15 декабря. Вражеские БпЛА уничтожили.

«Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы», – уточнил Александр Богомаз.