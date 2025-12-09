Экс-директор муниципального предприятия в Красной горе осужден за мошенничество

2025, 09 декабря 16:34

Экс-директор муниципального предприятия в Красной горе осужден за мошенничество. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве с использованием служебного положения. На скамье подсудимых оказался бывший директор МУП «Красногорский коммунальник».

В декабре 2017 года фигурант фиктивно трудоустроил работника на должность оператора газовой котельной бани. С января 2018 года по июнь 2019 года она забирал начисленную заработную плату. Ущерб превысил свыше 150 тысяч рублей.

Суд виновному условное лишение свободы и оштрафовал на 80 тысяч рублей. На автомобиль Opel наложен запрет его распоряжением до возмещения ущерба. Решение не вступило в законную силу.