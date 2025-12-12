Вечером и ночью система ПВО сбила 78 беспилотников над Брянской областью

2025, 12 декабря 09:07

Вечером и ночью система ПВО сбила 78 беспилотников над Брянской областью. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

С вечера 11 декабря до утра 12 декабря Брянская область вновь подверглась массированной атаке БпЛА ВСУ. Военные Министерства обороны РФ обнаружили 78 вражеских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Система противовоздушной обороны уничтожила всех нарушителей.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — уточнил Александр Богомаз.