Совет муниципальных образований Брянской области победил во всероссийском конкурсе

2025, 10 декабря 13:20
Совет муниципальных образований Брянской области победил во всероссийском конкурсе
Совет муниципальных образований Брянской области победил во всероссийском конкурсе эффективных системных решений. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

На минувшей неделе в Москве прошел первый всероссийский форум-выставка муниципальных практик «Большие решения малой Родины». Организовала меропртие Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации Президента РФ и Минэкономразвития России. На площадке Мастерской управления «Сенеж» собрались свыше 750 представителей муниципальных образований всех регионов. В числе участников и представители Брянской области. 

На форуме состоялась церемония награждения лауреатов конкурса «Эффективные системные решения Советов муниципальных образований субъектов Российской Федерации». Совет муниципальных образований Брянской области выиграл в номинации «Кадровый потенциал — «Путь профессионала». 

 

