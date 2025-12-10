Совет муниципальных образований Брянской области победил во всероссийском конкурсе

2025, 10 декабря 13:20

Совет муниципальных образований Брянской области победил во всероссийском конкурсе эффективных системных решений. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На минувшей неделе в Москве прошел первый всероссийский форум-выставка муниципальных практик «Большие решения малой Родины». Организовала меропртие Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации Президента РФ и Минэкономразвития России. На площадке Мастерской управления «Сенеж» собрались свыше 750 представителей муниципальных образований всех регионов. В числе участников и представители Брянской области.

На форуме состоялась церемония награждения лауреатов конкурса «Эффективные системные решения Советов муниципальных образований субъектов Российской Федерации». Совет муниципальных образований Брянской области выиграл в номинации «Кадровый потенциал — «Путь профессионала».