Село Случевск обстреляли из установки «Град»

Жилой дом сгорел во время обстрела села Случевск из установки «Град». Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

7 августа ВСУ обстреляли село Случевск Погарского района.

«По населенному пункту из РСЗО «Град» украинскими террористами было выпущено более 30 снарядов. К счастью, пострадавших нет. В результате попадания снаряда огнем полностью уничтожен жилой дом с постройками. Частично нарушено энергоснабжение», — уточнил глава региона.

Александр Богомаз подчеркнул что всем пострадавшим будет оказана материальная помощь.