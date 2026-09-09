Сергей Горелов: брянский завод выходит в передовики

2026, 09 сентября 13:22

В советское время Брянщина славилась многими показателями, были и серьёзные достижения в сельском хозяйстве, и в химической промышленности, однако пальму первенства всегда держало тяжелое машиностроение. Недаром Брянский машиностроительный завод гордо нёс неофициальное звание «Флагмана тяжёлой индустрии». Здесь производилось много уникальной продукции и рефрижераторные секции, и огромные судовые дизеля для океанских теплоходов.

— Сейчас идёт возрождение тех позиций, которые когда-то были утрачены, — рассказывает директор завода «Локомотив-Дизель-Сервис» Сергей Горелов, — говорят, что порой легче строить заново, чем перестраивать. Конечно, здесь есть свои нюансы. Одно дело, когда в твоем распоряжении есть промышленная площадка с подведенными коммуникациями – электрическими кабелями, водой, транспортными путями. Другое дело, когда начинаешь строить с нуля, вкладывать ресурсы в проведение всего необходимого.

Завод «ЛДС» пять лет назад отрыл производство на новой площадке. Сегодня он вляется одним из самых динамично развивающихся предприятий, который постоянно модернизирует свою материальную базу, закупает новые станки, самостоятельно готовит свои высокопрофессиональные кадры.

— В этом интенсивном развитии – залог успеха, — уверен Сергей Горелов, — мы находимся на правильном пути и не свернём с него.

Источник: МК Брянск

Фото: пресс-служба завода «ЛДС»