Брянский завод сотрудничает с белорусскими предприятиями

2026, 07 сентября 11:39

Брянский завод «Локомотив-Дизель-Сервис» сотрудничает с белорусскими предприятиями. Об этом сообщили в издании «МК Брянск».

Директор брянского завода «Локомотив-Дизель-Сервис» Сергей Горелов посетил ряд машиностроительных предприятий-партнёров в Республике Беларусь. В частности, он побывал на Лидском литейно-механическом заводе. Относительно молодое предприятие занимаются также отливкой запчастей для дизельных двигателей, в том числе по чертежам заказчика.

«Отрадно, что белорусские машиностроители не только сохранили советскую производственную базу, но и значительно нарастили, улучшили её за последнее время», – подчеркнул Сергей Горелов.

Руководитель брянского завода отметил, что брянским промышленникам в сфере машиностроения, зачастую приходилось всё начинать сначала после 90-х годов.

«Сейчас мы расширяем своё производство, поэтому нам интересно, что происходит у наших коллег-соседей. И сами изучаем их опыт, и готовы поделиться своими наработками», – добавил Сергей Горелов.

В ближайшее время завод «Локомотив-Дизель-Сервис» посетит делегация из Беларуси.

фото: пресс-служба завода «ЛДС»