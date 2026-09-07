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Промышленность

Брянский завод сотрудничает с белорусскими предприятиями

2026, 07 сентября 11:39
Брянский завод сотрудничает с белорусскими предприятиями
Источник фото

Брянский завод «Локомотив-Дизель-Сервис» сотрудничает с белорусскими предприятиями. Об этом сообщили в издании «МК Брянск». 

 

Директор брянского завода «Локомотив-Дизель-Сервис» Сергей Горелов посетил ряд машиностроительных предприятий-партнёров в Республике Беларусь. В частности, он побывал на Лидском литейно-механическом заводе. Относительно молодое предприятие занимаются также отливкой запчастей для дизельных двигателей, в том числе по чертежам заказчика.

«Отрадно, что белорусские машиностроители не только сохранили советскую производственную базу, но и значительно нарастили, улучшили её за последнее время», – подчеркнул Сергей Горелов.

Руководитель брянского завода отметил, что брянским промышленникам в сфере машиностроения, зачастую приходилось всё начинать сначала после 90-х годов. 

«Сейчас мы расширяем своё производство, поэтому нам интересно, что происходит у наших коллег-соседей. И сами изучаем их опыт, и готовы поделиться своими наработками», – добавил Сергей Горелов.

В ближайшее время завод  «Локомотив-Дизель-Сервис» посетит делегация из Беларуси.

 

фото: пресс-служба завода «ЛДС»

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