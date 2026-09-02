Брянский завод готов помогать обороне страны

2026, 02 сентября 16:25

Брянский завод «Локомотив-Дизель-Сервис» готов помогать обороне страны. Об этом сообщили в издании «МК в Брянске».

В подразделение завода «Локомотив-Дизель-Сервис» обратился военный, проходящий службу в приграничном районе Брянской области. Он интересовался возможностью внесения изменений в механизм, позволяющий вести огонь из оружия на большую дальность.

Директору предприятия Сергей Горелов поручил конструкторскому отделу сделать необходимые расчёты. С подобной просьбой к ним уже обращались. Специалисты подтвердили, что внесение изменений в конструкцию позволит увеличить дальность стрельбы с 3 км до 5 -7.

«Мы готовы были провести подобные работы, но не имеем право вносить изменения без разрешения Минобороны. Мы уже проходили подобным путём. Наши разработки присутствовали на международной выставке в Москве «Армия-2020». Наш стенд посещали и министр обороны, генералы — представители Генштаба, руководители различных управлений. По итогам выставки даже получили благодарность за подписью министра обороны за наши разработки», – отметил директор завода «ЛДС» Сергей Горелов.

Директор завода «ЛДС» подчеркнул, что разработка и производство вооружения – это сложная процедура.

«Если будет получено разрешение и задание на изготовление этих узлов, то готовы выполнить задание Родины», — заявил Сергей Горелов.

Фото: пресс-служба завода ЛДС