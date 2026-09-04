Строительство «умной» спортивной площадки завершают рабочие в Брянске

2026, 04 сентября 11:52

Строительство «умной» спортивной площадки завершают рабочие в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Брянске на финишную прямую вышло строительства первой «умной» спортивной площадки. Её возводят на территории школы «Торпедо» по региональному проекту «Развитие инфраструктуры сферы спорта».

В игровой зоне уже закончились все работы. Специалисты благоустраивают площадку для пляжного волейбола. В зоне воркаута уже стоит оборудование. Рабочие укладывают травмобезопасное покрытие. За счёт школы «Торпедо» на площадке установили камеры видеонаблюдения. В ближайшее время оборудование оснастят QR кодами для доступа к записям тренировок и правилам выполнения упражнений.

Ход работ проверил заместитель главы брянской горадминистрации Александр Гаврилов. Он же первым опробовал оборудование, технично сделав на перекладине силовой подъем-переворот.

«Я искренне рад, что в Брянске появилась первая «умная» спортивная площадка. Уверен, этот объект станет настоящим центром притяжения для любителей спорта и вдохновит многих на регулярные тренировки, поможет сделать здоровый образ жизни нормой для нашего города», — отметил Александр Гаврилов.

Площадку откроют уже в сентябре.