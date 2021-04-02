«Шевроле» застрял в огромной яме в Карачевском районе

Самостоятельно выбраться из западни водитель не смог.

В Карачевском районе водитель «Шевроле» угодил в огромную яму. О происшествии в соцсетях рассказали очевидцы.

По их словам, ДТП произошло на грунтовой дороге между деревнями Непряхино и Бабинка. Из-за паводка дорогу размыло, и на ней образовалась непроходимая расщелина.

По словам местных жителей, и без этой «ловушки» дорога, соединяющая две деревни, находилась в плачевном состоянии.

«Звонки и обращения в результатов не дают. По этим дорогам ходить невозможно, не то чтобы ехать», – жалуются жители Карачевского района.

Они надеются, что чиновники обратят наконец на ситуацию внимание.