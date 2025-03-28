Школьники Брянска повесили 11 скворечников в парке

Школьники Брянска повесили 11 скворечников в Майском парке. Об этом сообщили в городской администрации.

В Майском парке Бежицкого района Брянска прошла экологическая акции. Учащиеся и педагоги школы №44 повесили 11 скворечников. Домики для птиц они изготовили своими руками. Также участники акции убрали территорию парка от мусора.

«Весенняя уборка – это не просто труд, это проявление нашей заботы о бежицких улицах, парках и скверах, дворах. Радостно видеть, что наша молодежь не стоит в стороне, а принимает в этом активное участие», — отметила глава Бежицкой районной администрации Татьяна Гращенкова.