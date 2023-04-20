Город32

Следком сообщил о пострадавших при обстреле села Ломаковка

2023, 20 апреля 12:21 Лента новостей
Следком сообщил о пострадавших при обстреле села Ломаковка
Источник фото

Следственный комитет России сообщил о пострадавших при обстреле села Ломаковка. 

По информации ведомства, вооруженные силы Украины нанесли 12 минометных ударов по брянской деревне Ломаковка. Снаряды повредили дома и подстанции. Также, предварительно, есть пострадавшие.

Следственный комитет России будет расследовать факт обстрела.

Читайте также
Лесной пожар потушили брянские спасатели
20 апреля 10:00
Лесной пожар потушили брянские спасатели
Новорождённых брянцев часто называют Михаил и Варвара
20 апреля 09:05
Новорождённых брянцев часто называют Михаил и Варвара
Брянские инспекторы поймали 36 пьяных водителей за три дня
20 апреля 08:31
Брянские инспекторы поймали 36 пьяных водителей за три дня
Брянские следователи возбудили дело о невыплате зарплаты
19 апреля 19:33
Брянские следователи возбудили дело о невыплате зарплаты

Новости регионов

20.04.2023 12:22
В соседнем Брянске рассорились из-за создания мемориала жертвам нацизма?
Известно, что в нынешней городской черте Смоленска захоронено не менее 300 тысяч советских граждан, погибших от рук фашистских оккупантов в годы войны. Хотя многие исследователи-историки говорят, что эта цифра существенно занижена. Наиболее крупное захоронение находится на территории бывшего концлагеря № 126, который был одним из самых крупных на оккупированной территории. Официально он не был «лагерем
19.04.2023 13:22
Помощь в газификации, вопросы здравоохранения и ЖКХ
Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов провел прием граждан в Гагарине. Вдова участника СВО Анастасия Владимировна проживает в деревне Ашково вместе с родителями, которые помогают ей с воспитанием восьмимесячной дочери. Женщина рассказала, что в доме нет газа, «топимся печкой, но с маленьким ребенком это крайне неудобно». Недавно ей помогли с оформлением земли в собственность, но
19.04.2023 13:08
Дорога на гарантии
Какие транспортные артерии отремонтируют в областном центре? Состояние дорожного полотна в Смоленске, наличие ям и выбоин на улицах и проездах  вызывают немало нареканий со стороны горожан — автолюбителей и пешеходов. Обращения на эту тему приходят в том числе и на имя врио губернатора Василия Анохина. Несмотря на недавний ремонт Глава региона совместно с руководителями администрации
19.04.2023 13:06
Раньше срока
В регионе продолжается работа по газификации населённых пунктов. Это не только важная, но и стратегическая задача. Ведь появление голубого топлива в деревнях и посёлках — основа для эффективного развития экономики, социальной сферы,  повышения качества жизни людей. Сейчас на повестке дня стоит газификация Велижского и Угранского районов. Именно это стало ключевой темой рабочей встречи, которую провёл
19.04.2023 13:05
Через реку Гжать
В этом году в  Гагарине капитально отремонтируют мост через реку Гжать, который находится на улице 50 — летия ВЛКСМ. Хорошей новостью поделился врио губернатора Василий Анохин. Он посетил с рабочим визитом родину первого космонавта и проинспектировал в том числе состояние этого объекта транспортной инфраструктуры. «Сейчас мост находится в аварийном состоянии. Нужно реагировать оперативно. Поручил в
19.04.2023 13:04
Помощь в газификации, вопросы здравоохранения и ЖКХ
Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов провел прием граждан в Гагарине. Вдова участника СВО Анастасия Владимировна проживает в деревне Ашково вместе с родителями, которые помогают ей с воспитанием восьмимесячной дочери. Женщина рассказала, что в доме нет газа, «топимся печкой, но с маленьким ребенком это крайне неудобно». Недавно ей помогли с оформлением земли в собственность, но

Актуальные темы

Лента новостей
В Брянской области правоохранители пресекли канал сбыта незарегистрированных лекарств
Общество
Детский сад готовят к открытию в Жуковке
Общество
Епископ Владимир провел пасхальные богослужения в Клинцовском соборе
Общество
Уникальная техника работает в больнице Брянска
Общество
Дороги в Брянске перекроют на выходные

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Замены к лучшему: «Ростелеком» обновил клиентам более 220 тысяч роутеров
Замены к лучшему: «Ростелеком» обновил клиентам более 220 тысяч роутеров

В 2022 году «Ростелеком» реализовал масштабную программу по обновлению абонентского оборудования для домашнего интернета.

48 переездов отремонтируют в Брянской области в 2023 году
48 переездов отремонтируют в Брянской области в 2023 году

В 2023 году в Брянской области железнодорожники отремонтируют 48 переездов на Дятьковском, Жуковском, Суземском, Карачевском и Унечском направлениях, из них  9 – в областном центре. 

Врио Главы ДНР Денис Пушилин вручил Игорю Маковскому знак отличия «За заслуги перед Донецкой Народной Республикой»
Врио Главы ДНР Денис Пушилин вручил Игорю Маковскому знак отличия «За заслуги перед Донецкой Народной Республикой»

Врио Главы ДНР Денис Пушилин вручил Игорю Маковскому знак отличия «За заслуги перед Донецкой Народной Республикой».

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Жителям брянских сел доступен кредит на благоустройство в РСХБ по ставке от 3,25%
Жителям брянских сел доступен кредит на благоустройство в РСХБ по ставке от 3,25%

Россельхозбанк возобновил прием заявок на потребительский кредит на благоустройство домовладений в сельской местности с льготной процентной ставкой от 3,25%. Программа запущена вновь после выделения субсидий Министерства сельского хозяйства.