Снаряды попали в автосервис в Погарском районе

Автосервис и несколько машин в Погарском районе получили повреждения при обстреле кассетными снарядами. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

22 февраля под обстрел из реактивной системы залпового огня попало село Борок Погарского района. Кассетными снарядами повреждено здание автосервиса и два автомобиля. Люди на происшествии не пострадали.

«Оперативные и экстренные службы работают на месте», – уточнил Александр Богомаз.