Соглашение о сотрудничестве подписали между Брянском и Брянкой

Глава Брянска Марина Дбар и глава Брянки Евгений Морозов подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

Ранее соглашение о сотрудничестве заключили правительство Брянской области и администрацией Брянки. В том числе в него включили мероприятия по восстановлению школ, детских садов, больниц, а также благоустройству территорий.

Теперь соглашение о сотрудничестве заключено между областным центром и городом в ЛНР. Документ подписали глава Брянска Марина Дбар и глава Брянки Евгений Морозов.

«Подписание соглашения— это еще один шаг на пути укрепления связей и дружбы наших братских народов. Вместе мы были испокон веков, наши отцы и деды освобождали мир от фашизма, восстанавливали страну в послевоенное время. И сегодня наша общая задача — сберечь эту память, не дать забыть ратные и трудовые подвиги и передать это будущим поколениям. И вместе мы справимся с любыми трудностями», – отметил глава региона.