Сотрудница брянского агрохолдинга получила травмы при атаке дронов в Климовском районе накануне. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Накануне вечером Климовский район вновь подвергся атаке ВСУ. FPV-дроны напали на село Куршановичи Климовского района. Они ударили по территории агрохолдинга «Мираторг». Ранения получила сотрудница предприятия. Женщину госпитализировали.

Кроме того, дроны сбросили взрывное устройство на продовольственный магазин в селе. Здание было полностью уничтожено.