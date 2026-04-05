Сотрудник предприятия погиб при атаке беспилотников в Севске накануне

2026, 05 апреля 09:10

Сотрудник предприятия погиб при атаке беспилотников в Севске накануне. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

Вечером в субботу, 4 апреля, ВСУ атаковали город Севск в Севском районе. Беспилотный летательный аппарат самолётного типа нанёс целенаправленный удар по территории «Севское ДРСУ». При атаке погиб сотрудник предприятия.

«Родным погибшего – глубочайшие соболезнования.Вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана», – уточнил губернатор Александр Богомаз.