2026, 05 апреля 09:10
Сотрудник предприятия погиб при атаке беспилотников в Севске накануне. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз. 

 

Вечером в субботу, 4 апреля, ВСУ атаковали город Севск в Севском районе. Беспилотный летательный аппарат самолётного типа нанёс целенаправленный удар по территории «Севское ДРСУ». При атаке погиб сотрудник предприятия.

«Родным погибшего – глубочайшие соболезнования.Вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана», – уточнил губернатор Александр Богомаз.

