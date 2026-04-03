Брянские чиновники заплатили покусанной бездомной собакой женщине

2026, 03 апреля 18:03
Брянские чиновники по решению суда заплатили 20 тысяч рублей женщине, покусанной бездомной собакой. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

В прокуратуру города Дятьково пожаловалась жительница Фокино. В ноябре 2024 год на неё напала бездомная собака  и укусила за ногу. Женщине потребовалась помощь врачей. При этом местная администрация действенных мер по содержанию беспризорных животных не приняла.

Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с чиновников компенсации морального вреда. Высшая инстанция взыскала в пользу пострадавшей 20 тысяч рублей. Деньги администрация выплатила. 

Читайте также

Сотрудник предприятия погиб при атаке беспилотников в Севске накануне
05 апреля 09:10
Сотрудник предприятия погиб при атаке беспилотников в Севске накануне
Водитель погиб в ДТП на брянской трассе накануне
04 апреля 14:59
Водитель погиб в ДТП на брянской трассе накануне
Брянца ждёт суд за покушение на сбыт наркотиков
04 апреля 12:26
Брянца ждёт суд за покушение на сбыт наркотиков

