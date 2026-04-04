Брянца ждёт суд за покушение на сбыт наркотиков

2026, 04 апреля 12:26

Брянца ждёт суд за покушение на сбыт наркотиков. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Новозыбковский городской суд рассмотрит уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков. Приговор выслушает 50-летний брянец.

По версии следствия, фигурант купил дикорастущее наркотическое вещество. Он расфасовал его по пакетам и хранил у себя дома для дальнейшего сбыта.

15 октября 2025 года с нему с обыском пришли полицейские. Из незаконного оборота стражи порядка изъяли более 262 граммов запрещённых веществ.