Сотрудник теробороны погиб при ударе FPV–дронов на Стародубский округ

2026, 05 мая 13:20

Сотрудник теробороны погиб при ударе FPV–дронов на Стародубский округ. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

Днём 5 мая ВСУ напали на Стародубский муниципальный округ. FPV – дроны напали на село Алейниково. При выполнении боевых задач по защите мирных жителей погиб сотрудник теробороны СГУП «ЦСН» Защита».

«Выражаю глубокие соболезнования семье погибшего. Вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана», – уточнил губернатор Александр Богомаз.

На месте ЧП работают оперативные и экстренные службы.