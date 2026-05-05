2026, 05 мая 13:20
Сотрудник теробороны погиб при ударе FPV–дронов на Стародубский округ
Сотрудник теробороны погиб при ударе FPV–дронов на Стародубский округ. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

 

Днём 5 мая ВСУ напали на Стародубский муниципальный округ. FPV – дроны напали на село Алейниково. При выполнении боевых задач по защите мирных жителей погиб сотрудник теробороны СГУП «ЦСН» Защита».

«Выражаю глубокие соболезнования семье погибшего. Вся  необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана», – уточнил губернатор Александр Богомаз.

На месте ЧП работают оперативные и экстренные службы.

