Дистанционные мошенники обманули 13 брянцев за неделю

2026, 05 мая 12:44

Дистанционные мошенники похитили почти семь миллионов рублей у 13 брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На прошлой неделе в полицию Брянской области поступило 13 заявлений о фактах мошенничеств. Одна жительница Советского района областного центра вовремя распознала уловки и не перевела деньги злоумышленникам. А 12 брянцев лишились 6 778 000 рублей.

В ряде случаев телефонные мошенники представлялись сотрудниками банков. Они информировали жертв о якобы подозрительных действиях со счетами и картами. Во время беседы злоумышленники узнавали конфиденциальные данные или убеждали потерпевших самостоятельно переводить сбережения на якобы безопасные счета. Всего сжебанкиры похитили у пяти брянцев 4 508 000 рублей.