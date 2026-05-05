Байкер пострадал в ДТП на трассе в Злынковском районе

2026, 05 мая 11:22
Байкер пострадал в ДТП на трассе в Злынковском районе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД. 

 

Ранним утром 3 мая на 209-м км автомобильной дороги федерального значения А-240 «Брянск–Новозыбков – граница с Республикой Беларусь» в Злынковском районе произошла авария. 31-летний мужчина не справился с управлением питбайка KUGOO без государственного регистрационного знака при проезде искусственной неровности на въезде к АЗС «Нефтика». Транспорт опрокинулся. 

Водитель получил травмы. На мужчину инспекторы составили административные материалы. Ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичные нарушения закона.

