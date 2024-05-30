Сотрудники брянских судов передали оборудование военным и росгвардейцам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Церемония вручения спецоборудования военнослужащим и сотрудникам Росгвардии прошла в Брянске. Технику купили на деньги судей судов общей юрисдикции, сотрудников аппаратов судов, судебных участков и Управления Судебного департамента региона.
«Это оборудование — наш очередной вклад в общее дело долгожданной победы. От судейского сообщества Брянской области передаю благодарность всем защитникам Родины за мужество, стойкость и настоящий патриотизм!» – подчеркнул на церемонии председатель Брянского областного суда Александр Курганов.
Руководитель региональной Росгвардии Иван Ванчугов в свою очередь вручил председателю Брянского областного суда и первому замгенерального директора «Группа компаний машиностроения и приборостроения» Вадиму Алешкину благодарственные письма. Он оценил их вклад в поддержку брянских росгвардейцев.
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