2026, 28 мая 17:46
Сотрудники брянской погранслужбы ФСБ получили награды
Сотрудники брянской погранслужбы ФСБ получили награды в честь профессионального праздника. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

 

В Брянском областном губернаторском Дворце детского и юношеского творчества имени Юрия Гагарина прошло торжественное мероприятие. Его посвятили 108-й годовщине со дня образования пограничной службы ФСБ России.

Сотрудников и ветеранов ведомства поздравили врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, председатель облдумы Валентин Суббот, главный федеральный инспектор по Брянской области Андрей Дьячук, руководители судебных органов, прокуратуры, правоохранительных органов и силовых структур региона. Видеопоздравление пограничникам направил Президент Российской Федерации Владимир Путин. 

«Глубочайшего уважения заслуживают профессиональные действия личного состава Пограничного управления ФСБ России по Брянской области в условиях специальной военной операции. 64 сотрудника Пограничного управления удостоены государственных наград, это высокая и достойная оценка. Особые слова благодарности, самые добрые пожелания — ветеранам пограничных войск, отдавшим лучшие годы жизни, силы, энергию охране и защите рубежей Отечества», – подчеркнул врио губернатора Егор Ковальчук.

За личный вклад в дело охраны государственной границы отличившиеся сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Брянской области получили награды. 

