Карету в сквере Карла Маркса в Брянске украсили петунии

2026, 28 мая 14:11

Карету в сквере Карла Маркса в Брянске украсили петунии. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Специалисты «Зелёного хозяйства» городского дорожного управления продолжают украшать Брянск цветами. Так, в сквере Карла Маркса преобразилась металлическая карета неподалёку от фонтана. Её украсили разноцветные петунии, выращенные в теплицах.

Также летние садовые цветы появились на клумбах на бульваре Гагарина и в Семёновском сквере. На лестнице бульвара специалисты дорожного управления установили каменные тумбы для растений.