Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о краже 25 тысяч долларов США

2026, 28 мая 16:37

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о краже 25 тысяч долларов США, произошедшей семь лет назад. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Бежицкий районный суд города Брянска рассмотрел уголовное дело о краже. Приговор выслушал 40-летний житель областного центра.

В сентябре 2019 года фигурант, повредив замок, незаконно проник в квартиру в доме в Бежицком районе. Из сейфа он похитил 25 тысяч долларов США. По курсу Центрального банка РФ на момент хищения составляло более 1,6 млн рублей.

Подсудимый признал вину и возместил ущерб. Суд отправил виновного на полтора года в колонию общего режима. Решение не вступило в законную силу.