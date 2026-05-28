Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Происшествия

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о краже 25 тысяч долларов США

2026, 28 мая 16:37
Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о краже 25 тысяч долларов США
Источник фото

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о краже 25 тысяч долларов США, произошедшей семь лет назад. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Бежицкий районный суд города Брянска рассмотрел уголовное дело о краже.  Приговор выслушал 40-летний житель областного центра.

В сентябре 2019 года фигурант, повредив замок, незаконно проник в квартиру в доме в Бежицком районе. Из сейфа он похитил 25 тысяч долларов США. По курсу Центрального банка РФ на момент хищения составляло более 1,6 млн рублей.

Подсудимый признал вину и возместил ущерб. Суд отправил виновного на полтора года в колонию общего режима. Решение не вступило в законную силу.

Метки: , ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Сотрудники брянской погранслужбы ФСБ получили награды
28 мая 17:46
Сотрудники брянской погранслужбы ФСБ получили награды
Брянский самбист привёз «золото» из Подмосковья
28 мая 16:06
Брянский самбист привёз «золото» из Подмосковья
Инспекторы привлекли к ответственности 19 водителей СИМ и электромопедов
28 мая 15:41
Инспекторы привлекли к ответственности 19 водителей СИМ и электромопедов

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15332) брянск (6965) ДТП (2769) ГИБДД (2327) прокуратура (2113) уголовное дело (2065) Александр Богомаз (1998) суд (1792) авария (1677) мчс (1548) коронавирус (1272) дороги (1079)