2026, 28 мая 15:41
Инспекторы привлекли к ответственности 19 водителей СИМ и электромопедов. Об этом сообщили в региональном ГИБДД. 

 

Сотрудники Госавтоинспекции и подразделений по делам несовершеннолетних провели в Брянске рейд «Электровело-СИМ». Правоохранители проверяли пользователей электровелосипедов, СИМ и электромопедов. Основное внимание уделили курьерам служб доставки, использующий электротранпорт. 

Инспекторы провели экспресс-тестирование на знание ПДД более 70 водителей двухколёсного транспорта. Лишь один человек смог его пройти. 

Инспекторы привлекли к административной ответственности 19 нарушителей Правил дорожного движения. Девять человек не имели права управления транспортом, а четверо позволили пользоваться техникой лицу без прав. Ещё двух нарушителей ждёт штраф за управление транспортным средством без мотошлема.

Также от управления стражи порядка отстранили двоих несовершеннолетних курьеров. Три транспортных средства отправили на штрафстоянку.

