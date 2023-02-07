Совещание Центра оперативного правового регулирования прошло в Брянске

Ситуацию в приграничных районах Брянщины обсудили на совещании Центра оперативного правового регулирования. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Рабочее совещание Центра оперативного правового регулирования в Брянской области провел председатель Московской городской Думы — председатель Совета законодателей Центрального федерального округа Алексей Шапошников. В нем участвовали губернатор Александр Богомаз и спикер регионального парламента Валентин Суббот.

«На заседании Совета законодателей Центрального федерального округа был создан Центр оперативного правового регулирования. Брянская область — третий регион, который мы посещаем. На прошлой неделе мы были у ваших соседей, в Белгородской и Курской областях», – отметил Алексей Шапошников.

На совещании обсудили ситуацию в граничащих с зоной проведения СВО регионах. Главной темой стало законодательное регулирование мер безопасности на границе.

«Я хотел бы сказать Александру Васильевичу большое спасибо за интересный вчерашний день. Мы посетили ряд объектов, сооружений, муниципальных образований, посмотрели построенные оборонительные сооружения. Видно, с каким трепетом, с какой любовью регион относится к тем молодым ребятам, кто мобилизован, призван, к тем, кто будет защищать нашу Родину на этих границах. Вы стоите на защите всей нашей Родины. Огромное спасибо за это всем жителям Брянской области!» – добавил Алексей Шапошников.