Советник Председателя Правительства России посетил спортобъекты в Брянске

Советник Председателя Правительства России Олег Матыцин посетил шесть спортобъектов в Брянске. Об этом сообщили в горадминистрации.

В Брянск прибыл советник Председателя Правительства России Олег Матыцин. В сопровождении губернатора Александра Богомаза, спикера Валентина Суббота и вице-мэра Сергея Антошина он посетил Фонд помощи участникам спецоперации «Защитники отечества». Почётные гости на чаепитие обсудили работу организации и пообщались с военными.

После этого Олег Матыцин посетил Дворец единоборств, ФОК «Бежица», крытый манеж, дворец зимних видов спорта, бассейн и стадион «Спартака». Советник почти пять часов общался с тренерами, спортсменами и руководителями спортобъектов.