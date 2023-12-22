Спецтехнику и грузовик получили брянские спасатели в профессиональный праздник

Семь единиц спецтехники и грузовик получили брянские подразделения противопожарной службы в профессиональный праздник. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В День спасателя России в Брянске прошла церемония вручения новой техники. Ключи от неё губернатор Брянской области Александр Богомаз передал в подразделения государственной противопожарной службы.

«В системе МЧС России уделяется большое внимание разработке новейших образцов пожарной и аварийно-спасательной техники, которая регулярно поступает в регионы. Сегодня это семь единиц спецтехники на сумму более 133 млн рублей из федерального бюджета», – уточнил глава региона.

Кроме того, Брянский пожарно-спасательный центр получил грузового автомобиля. Машину, стоимостью более шести млн рублей, купили за счёт областного бюджета.

Всего в этом году из региональных средств на обеспечение спасателей техникой потратили более 12 млн рублей. На эти деньги приобрели 15 автомобилей

«Совместными усилиями будем и дальше укреплять подразделения пожарной охраны», – заключил Александр Богомаз.