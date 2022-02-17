Спортивные разряды и звания смогут получить брянские моржи  

Моржевание внесли в реестр зимних видов спорта.

Министерство спорта России приняло важное решение в истории развития зимнего плавания. Моржевание официально стало новым видом спорта. Его внесли в соответствующий реестр. Теперь моржи смогут получить спортивные разряды и звания.

Любителей окунуться в холодную воду много и в Брянской области. Так, у жительницы Брянска Валентины Скепской 15-летний опыт моржевания. Она за компанию пришла в клуб брянских моржей на Крещение и осталась.