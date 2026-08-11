Юные брянские шашисты завоевали девять медалей на всероссийском турнире

2026, 11 августа 12:32

Юные спортсмены успешно выступили на Всероссийских соревнованиях памяти чемпиона СССР Сергея Овечкина.

Брянские шашисты привезли из Орла четыре золота и пять других медалей, завоевав в общей сложности девять наград на Всероссийских соревнованиях памяти чемпиона СССР Сергея Овечкина. Турнир проходил с 4 по 9 августа при участии более ста спортсменов из 11 регионов.

Воспитанники Жуковской спортивной школы выиграли большинство наград: Илья Мглинец победил в молниеносной игре среди юношей до 17 лет, Семён Шуняков занял первое место в «русских шашках» и второе в «молниеносной» среди мальчиков до 9 лет, Екатерина Симутина первенствовала в обеих дисциплинах среди девочек до 9 лет. Андрей Новиков из Клетни стал вторым в «русских шашках» и третьим в «молниеносной» среди юношей до 14 лет, Алина Ларичева из Жуковки добавила серебро и бронзу в копилку сборной.

Департамент физической культуры и спорта Брянской области поздравил спортсменов и их наставников с успешным выступлением.