Воспитанники Дворца единоборств победили на турнире по настольному теннису в Брянске

2026, 13 августа 09:29

Соревнования собрали спортсменов из Москвы, Калуги, Курска, Санкт-Петербурга, Брянской и Московской областей.

Воспитанники Дворца единоборств имени Артема Осипенко победили на турнире по настольному теннису в Брянске. Состязания IX Кубка ТТплэй прошли 8–9 августа, участие приняли спортсмены из Москвы, Калуги, Курска, Санкт-Петербурга, Брянской и Московской областей.

В категории OPEN первое место занял Артём Кривоноженков, второе — Сергей Коршунков, третье — Сергей Романов. Среди женщин лучшей стала Анна Богачёва, второе место у Натальи Цыгановской, третье у Миланы Мастилиной.

В парном разряде победу одержали Артём Кривоноженков и Наталья Цыгановская, вторыми стали Евгений Ольховой и Дмитрий Милоенков, третьими — Юрий и Владислав Завьяловы. Департамент физической культуры и спорта Брянской области поздравил спортсменов и наставников с успешным выступлением.