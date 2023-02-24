Стародубские хоккеисты с разгромным счётом обыграли команду из Гомеля

Юные стародубские хоккеисты выиграли матч с командой из Гомеля со счётом 1:17. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор Брянской области Александр Богомаз.

В День защитника Отечества в Стародубе прошел товарищеский хоккейный матч между командами ХК «Гомель» и ДЮСШ «Олимп» Стародубского муниципального округа.

«Игра показала: все, что мы делаем для того, чтобы спорт был доступен не только в областном центре, но и детям в муниципальных образованиях, действительно дает свои результаты. Итог — 1:17! Победу одержала команда ДЮСШ «Олимп»!» – отметил глава региона Александр Богомаз.

Брянский губернатор подчеркнул, что такой результат – профессиональная работа тренерского состава спортивной школы «Олимп».

«Такое отношение к своему делу заслуживает не только уважения, но и должно стать примером для всех тренеров в наших спортивных объектах! Ведь именно эти люди воспитывают наше будущее поколение!» – заключил Александр Богомаз.