Супругов из Почепа подозревают в краже ноутбук, мясорубки и сварочного аппарата из чужого дома. Об этом рассказали в региональном УМВД.

49-летний житель Почепа обратился в полицию с заявлением о краже. Из его дома пропали ноутбук, мясорубка и сварочный аппарат. Мужчина оценил ущерб в 20 тысяч рублей.

Оперативники установили и задержали подозреваемых в преступлении. Ими оказались 53-летний житель города и его 61-летняя супруга. В дом к потерпевшему они проникли через окно.

Имущество полицейские изъяли и вернули владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». До суда обвиняемые будут находиться под подпиской о невыезде.